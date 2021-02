Marineros le dan las riendas a un panameño

“Yo siempre aspiro a llegar a lo más alto en lo que me dedico. Me encantaría, aspiro y sueño algún día ser entrenador a nivel de Grandes Ligas, pero por ahora me enfoco en el día a día, dando lo mejor de mi en una carrera que ahora disfruto mucho”, sentenció.

“Mi carrera como jugador no fue lo que quizás hubiese esperado, pero pensé que de repente era el momento para dar el salto a este lado y tratar de impactar a los muchachos ya no como compañero, sino como entrenador”, destacó.

“Me dieron la noticia que me iban a dar de baja, pero inmediatamente allí mismo me informan que a ellos les gustaría mantenerme como parte de su staff de entrenadores de desarrollo”, recordó Caballero en conversación con La Prensa.

