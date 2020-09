Marina Llorca, Ashley Graham, Lorena Durán… Cuentas de Instagram que hay que seguir para querernos más y mejor

Ver esta publicación en Instagram

“El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional” (BUDA) . Recuerdo hace un par de años, un domingo de verano que decidí dejar “mi máscara de doña perfecta, divina, ideal de la muerte” en casa (si no sabes de lo que te hablo, mira el vídeo de MI HISTORIA en Igtv). . Me puse el famoso mono negro con el que, a pesar de ir cómoda -fisicamente-, yo me sentía a km de mi zona de confort, era una sensación parecida a la de ir desnuda y expuesta por la vida, no me peiné ni me maquille, tampoco me puse ninguna de mis sandalias con las que me siento Beyoncé… era simplemente Eli. . Me fui al mercadillo con mi madre y mi avi, y nada más entrar, escuché, entre risas y cuchicheos, unas desagradables e hirientes palabras hacia mi persona… me dije que igual no hablaban de mí, pero cuando les miré, sus ojos estaban clavados en mí y se burlaban sin pudor alguno… . En ese momento sentí un inmenso dolor, bajo las gafas de sol que me había llevado, a modo de “capa de invisibilidad”, me puse a llorar, tímida y desconsoladamente a la vez… me sentía absolutamente vulnerable… Después de todo el esfuerzo que había hecho para dejar la máscara en casa… . Volví a sentir que necesitaba mi armadura, se confirmaban mis sospechas: SIN ESTA ARMADURA NO SOY NADA, NO SOY SUFICIENTE, SOY DEFECTUOSA… Sentirme atacada y humillada en la primera experiencia no fue nada fácil ni agradable… . El dolor fue natural e inevitable pero, ciertamente, y aunque en ese momento no era consciente, podía elegir. Sufrir por aquel suceso y retroceder en mi camino hacia la aceptación (y volver a rescatar la máscara), o seguir nutriendo mi fortaleza interior, mi amor propio, mi confianza y avanzar. . Ambas opciones son válidas, y duras, pues parten de una situación dolorosa, pero sin duda, elegir el camino del amor y no el del sufrimiento fue lo que me permitió seguir creciendo interiormente, e ir dejando, poco a poco, todas y cada una de las partes de mi armadura… . ⬇️ sigue en comentarios ⬇️ (También puedes deslizar las fotos para leer la historia)

Eli Quesada 🌿 Estilo & Actitud (@vistetequevienencurvas) el 2 Sep, 2020