Marina Jade debuta en la escritura con un libro “personal e inspiracional”

La exconcursante de Operación Triunfo 2017 Marina Jade publica un libro muy “personal e inspiracional”, Mi ruido azul, en el que se desnuda hablando del acoso escolar que sufrió en la adolescencia, de cómo la música le ha cambiado su vida y cómo ha pasado a ser un referente LGTBI+.

Su vida no ha sido fácil, y eso lo plasma en los 15 capítulos en los que se divide el libro. Lo doloroso que fue darse cuenta de que era acosada por sus compañeros en el instituto, lo difícil que fue la separación de sus padres, el amor que siente por su abuelo y su familia, la experiencia de “salir del armario”, la pasión por la música y su paso por Operación Triunfo se plasman en sus páginas.

“Ha habido capítulos que me han costado muchísimo escribir, como el de mi abuelo o cuando me sacaron del armario, por ejemplo, pero luego ha habido otros que no, como el de Operación Triunfo, que me cogí el ‘pen’ que nos dan una vez sales de la academia. Fue muy bonito recordar todos esos momentos”, apunta la cantante a EFE en una entrevista.

A lo largo del libro va dando pequeños consejos sobre las diferentes situaciones que ha experimentado. Jade (Sevilla, 1998) no pretende dar lecciones de vida, solo abrirse y contar la suya de una manera sencilla y sincera.

La artista Marina Jade junto a su libro ‘Mi ruido azul’ ÁNGEL DÍAZ

De hecho, desde un primer momento aclara: “Si vienes en busca de ayuda porque la necesitas, permíteme decirte que aquí no la encontrarás; es mucho mejor buscarla en profesionales de la salud mental, y te deseo de corazón, lo mejor del mundo para que puedas recuperarte”.

“No es un libro de autoayuda, porque yo no soy psicóloga ni experta en salud mental y no puedo ir dando mensajes de ayuda con cosas así, pero sí que quería dejar claro el mensaje de mi experiencia y de que si alguien se siente mal que acuda a profesionales. La salud mental no es un juego, hay que tomársela en serio”, reconoce.

Mi ruido azul nace a través de la sugerencia que Ediciones B y, aunque siempre le ha gustado escribir, confiesa que “nunca” se había planteado publicar un libro y “mucho menos” sobre su vida.

La música siempre ha estado presente en la vida de la triunfita. Desde bien pequeña sabía que quería dedicarse a ello, por eso compaginó sus estudios académicos con el conservatorio, en la especialidad de viola, y en una academia de música con el piano. Más tarde, gracias al apoyo de su madre, decidió presentarse al casting del programa del que sería seleccionada.

“La música ha sido mi salvación, mi manera de evadirme de la realidad y un sitio en el que yo encontraba mi refugio. Soy feliz haciendo y dedicándome a la música, ésta está presente en mi vida de muchas formas y maneras”, explica.

La cantante presenta su primer libro . ÁNGEL DÍAZ

Por esa razón, la sevillana explica que “este libro no tendría mucho sentido si la música no lo acompañase“, por lo que al comienzo de cada capítulo hay una recomendación de una canción, la que ella escuchaba mientras los escribía cada uno de ellos. Todas están en una lista de Spotify accesible por un código QR.

A pesar de que hace ya cerca de dos años que salió de la Academia y obtuvo un contrato discográfico, la artista se ha tomado su tiempo para sacar su primer disco, que verá la luz en 2021, ya que quería “meditar bien” lo que quería plasmar con cada canción.

“La grabación me pilló en plena pandemia, así que tuvimos que dejarlo. Tras el confinamiento volví a retomarla, pero un poco con calma porque estoy volviendo a repasar las letras. Estoy intentando encontrarme a mí misma dentro del mundo musical y estoy probando cosas nuevas” afirma.

Sin desvelar mucho los detalles del mismo, Jade avanza que su disco será “una mezcla de sonidos”, ya que habrá canciones más pop, otras más R&B e incluso indie. Además, habrá temas cantados en inglés y otros en español. “Según me siento escribo en un idioma u otro. Pronto se podrán ver los primeros resultados”.