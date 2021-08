Marina de Estados Unidos dice que un ataque con drones golpeó un petrolero frente a Omán y mató a 2

Los funcionarios israelíes, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con los medios, culparon a Teherán por el ataque. No ofrecieron pruebas para respaldar su afirmación.

La declaración de la Quinta Flota no explicó cómo determinó que un dron causó el daño, aunque describió que sus expertos en explosivos encontraron “evidencia visual clara de que se había producido un ataque” a bordo de Mercer Street. El Comando Central del ejército estadounidense no respondió de inmediato a preguntas sobre la evidencia.

