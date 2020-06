Marilú defiende su relación con Eugenio Luzcando

Después de hacer un “post” bien lindo en el que aparece con Eugenio Luzcando con motivo de celebrar que ese 20 de junio lo vio por primera vez en un juego, a Marilú De Ycaza le han dado palo parejo, le dijeron hasta interesada, que andaba en otros horizontes, que dio y dio hasta que se lo levantó, etc. Y ella aclaró todo.

Destacó que sí fue con Liza Hernández a un partido donde lo vio a él por primera vez, pero no lo conoció hasta 2 años después. “Él me escribió y por eso nos conocimos”, comentó.

La presentadora de TV dejó claro que no fue insistente como muchos piensan. “Liza ni yo lo conocíamos, fuimos a un partido de baloncesto y él me escribió por 2 años y nunca le contesté! Hasta que regresó a Panamá y nos conocimos, él dio y dio hasta que me consiguió”, explicó ella.

En cuanto al tema de la mamá de él, contó que pasaron Navidad en Chile y ahí estaba su madre. ¡Mira tú!

Pero hubo una persona que comentó: “Te escribía cuando estabas con el chitreano”. Ella le dio su pa’tras: “sí me escribía y nunca le contesté! Esa es una de las partes que más nos gusta de nuestra historia! Y él te lo puede decir! Justamente cuando terminé con el chitreano, Luzcando llegó a Panamá y, desde entonces, no nos hemos separado. A mí no me da pena contar nuestra historia! Pero bueno gracias a Dios , soy muy feliz en mi casa con mi marido y mis negocios y no tengo tiempo o quiero saber, no me interesa la vida de nadie…”, explicó.

“Que gente más envidiosa! Sin saber nuestra historia! Igual hablen lo que quieran nosotros somos muy felices!”, le dijo la presentadora a todo el mundo.

No se hizo novia de él por la plata, porque ella ya tenía dos negocios montados y él se graduaba de la universidad.