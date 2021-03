Marilú De Icaza… Encerrados en Chile por tercera ola

Mientras que está en cuarentena total, Marilú disfruta del otoño y avanza en sus proyectos. Hace seis meses lanzó su primera colección de ropa, y ya está ultimando detalles de la nueva, que ya adelantó estará “wild”. Además, en estos días ha preparado mucho material para todos sus seguidores que extrañan sus tips de cocina y decoración. “No he parado de cocinar, la decoración me tiene un poco estresada porque todo está cerrado, pero me compré un par de plantitas para empezar”, aseguró.

Parece que si en Panamá los casos del virus van en aumento, en Chile la situación no está mejor referente a la pandemia del coronavirus, es por eso que la expresentadora de televisión Marilú De Icaza pide que no se baje la guardia, pues está viviendo nuevamente el encierro pero fuera de Panamá.

