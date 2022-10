Marilar Aleixandre, Premio Nacional de Narrativa 2022 por ‘As malas mulleres’

Sus primeros pasos en el mundo de la literatura se desarrollaron en la narrativa infantil, donde fue finalista en 1986 y 1987 del premio Merlin. En el ámbito de la escritura para adultos destacan títulos como las novelas Teoría do caos (Premio Xerais de Novela 2001) o As malas mulleres, con la que también ganó el Premi Blanco Amor de Novela 2020) y el poemario Mudanzas, que logró el Premio de Poesía Caixanova 2006. En 2017 ingresó en la Real Academia Gallega.

