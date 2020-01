Marie McGrath le dijo adiós al programa que la convirtió en mejor persona

La presentadora más colorida de Panamá, Marie McGrath se despidió del programa Sin Filtro, pero públicamente le agradeció por la oportunidad que le dieron ya que esta experiencia la convirtió en una mejor persona.

Inició la nueva temporada del programa, pero son dos de sus presentadoras, Marie y Estefi Varela. Por ellas, llegó a la pantalla Andre Valeria Batista, la exmiss y bailarina.

Creyeron en ella

“Hoy cierra un capítulo muy importante en mi vida. Quiero agradecer de toooodo corazón a @oyetv por hacerme parte de este extraordinario equipo de trabajo, cada uno de ustedes son LO MÁXIMO y los voy a extrañar! Estos dos años y medio han sido una de las mejores experiencias de mi vida. El equipo de @oyetv creyó en mí cuando yo ni creía en mi misma. Me cambiaron la vida por completo y estaré eternamente agradecida. Crecí muchísimo, aprendí tantas cosas (hasta cómo comer grillos ), hice amistades maravillosas, y siento que me he convertido en una mejor persona gracias a esta experiencia Aunque @estefi_varela y yo ya no estamos en el programa para pasar a otros proyectos, los dejamos en buenas manos con @josepelaez y @andreavbfc . Gracias a todos ustedes televidentes por su apoyo a lo largo de toda esta hermosa trayectoria. Los quiero muchísimo” escribió en su cuenta de Instagram.

Estefi también se despidió

En cuanto a Varela, decidió agradecerle al programa a través de sus historias de Instagram. Mencionó que más que nada decidió estar fuera del programa por falta de tiempo. Como savebn ha estado viajando mucho por su proyecto junto a Sony. También quiere desarrollar sus proyectos personales, como uno que pronto lanzará junto a su esposo.

¡Ah! Para los que no saben, ella también tiene un canal de YouTube el cual quiere seguir alimentando.

Estefi destacó que formar parte de un programa en vivo no es fácil.