Maricely González aún no ha dado a luz a Bruno

¡Que no panda el cúnico! Maricely González aún no ha alumbrado a Bruno Durán González. ¿Qué? Les digo esto porque la gente se preguntaba si ya había dado a luz, pues no había dado señales en su cuenta de Instagram y se pensó que estaba en modo “mamá”.

Ayer la chica subió una fotografía a su historia de Instagram en la que aparecía en su auto aún embarazada con el siguiente pie: “Domingo y todavía embarazada”, escribió con diversos emojis.

Lee también: ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’, es la más taquillera de este fin de semana

El pasado 15 de diciembre la chica colgó en Instagram una hermosa fotografía de su “baby shower”, que fue organizado por su grupo de amigas. Ella estaba emocionada, feliz con la sorpresa, aunque confesó que ya se lo sospechaba. “Este año ha sido un año muy difícil. El ‘baby shower’ que planifiqué, las fotos, todo lo había cancelado. Hoy mis amigas me sorprendieron con un ‘baby shower’ y no les puedo explicar la felicidad que sentí. Sentí la presencia de mi mamá porque era exactamente el tema que habíamos elegido. Gracias, gracias Dios mío porque me recordaste la importancia de agradecer incluso en los momentos más complicados. Agradecer por mis amigas, por mi familia y por el milagro de vida creciendo dentro de mí”, reveló en ese entonces.

Mira también: El actor Ferdinando Valencia y su familia disfrutan de Bocas del Toro

Recordemos que las cosas no andan muy bien que digamos con su todavía esposo, Robin Durán. Ella misma confesó que tienen rato de no estar juntos, pero que él está muy al pendiente de su bebé y de ella, además destacó que primero Dios él sí estará en su parto.

González nos dijo que Bruno podría estar llegando a finales de diciembre, es decir, en estos días, así como también podría llegar a inicios del mes de enero 2020. ¡Ya saben, estaremos al pendiente!

En una entrevista con día a día llegó a confesar que los primeros cuatro meses la pasó muy mal que hasta la tuvieron que canalizar, pero ya está mejor, está más estable en ese sentido.

Experiencia

Por ahora ella disfruta de su hermosa etapa, toca esperar a que nazca Bruno para conocer cómo le ha ido los primeros días y qué tal fue la experiencia de su parto, que por el momento ha dicho que será natrual.