Maribel Verdú y el pacto con su marido, Pedro Larrañaga, para mantener viva su relación

La actriz de Blancanieves o El laberinto del fauno ha explicado que conoció a su marido en el rodaje de la serie Canguros a través de su hermano, el también actor Luis Merlos . “Yo estaba haciendo Canguros con él y estaba leyendo un guion en donde había muchos personajes. Me enamoré de la pelirroja y le dije que quería hacerlo. Me contrataron, lo hice y me enamoré”, ha contado a Jesús Calleja.

