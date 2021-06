Maribel Cornejo, ponente en caso de los ministros consejeros

Al igual que los ministros de Estado con cartera, los “ministros consejeros” cuentan con carro oficial y personal administrativo. Además, usan pasaporte diplomático y pueden acompañar al presidente en viajes y actividades internacionales en calidad de ministros. Su función, que no está establecida en la Constitución ni en los decretos que los designan, sería la de aconsejar al mandatario en temas complejos, pero no tienen las mismas responsabilidades legales que los ministros titulares ni la obligación de rendir cuentas ante la Asamblea Nacional, por ejemplo.

