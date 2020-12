Marías, Cercas, Carol Oates, Brines y un Proust inédito, novedades de 2021

En novela histórica destacan El nombre de los nuestros (Destino), de Lorenzo Silva; Las armas de la luz (Harper Collins), de Jesús Sánchez Adalid; El juicio del agua (Grijalbo), de Juan Francisco Ferrándiz; 1794 (Salamandra), de Niklas Natt och Dag; La noche de las estrellas fugaces (Alianza), de Ben Pastor; y La memoria eres tú (Roca), de Albert Bertrán. Del mismo género serán Las hermanas Chanel (Espasa), de Judithe Little ; Las mujeres de la Orquesta Roja (Harper C.), de Jennifer Chiaverini; Nicole (Suma), de Virginia Gassul; y La reina sola (Planeta), de Jorge Molist.

