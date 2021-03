Mariano se lesiona y Benzema no entrena

No obstante, si Zidane no puede contar ni con Benzema ni con Mariano, no habría que descartar tampoco a Asensio como delantero , un futbolista que ha demostrado que tiene una definición exquisita y que, además, está recuperando su mejor forma para el tramo determinante de la temporada.

Más problemas para el Real Madrid en cuanto a las lesiones , una maldición que no cesa esta temporada y que ha tenido a la enfermería blanca en un no parar . A la lista que conforman Sergio Ramos, Hazard, Carvajal, Militao y Benzema, se les ha unido este jueves Mariano , como ha confirmado el club a través de un nuevo parte médico, el enésimo de la temporada.

