Mariana Pajón, la leyenda colombiana del ciclismo BMX que volvió al podio olímpico

Tokio, 30 jul (EFE).- El Parque Ariake de Deportes Urbanos fue testigo este viernes de la tercera medalla olímpica consecutiva en el BMX de la ciclista colombiana Mariana Pajón, quien lleva este deporte tatuado en la piel.

La plata que ganó en el Parque Ariake de la capital nipona, tras los oros logrados en Londres 2012 y Rio 2016, se hizo esperar porque el comienzo de la competencia se retrasó por la lluvia que cayó sobre Tokio en la mañana de hoy.

La nacida en Medellín hace 29 años y a quien en sus inicios los niños contra quienes competía le apodaban ‘Hormiga Atómica’, por su estatura de 1,58 m y su agilidad sobre la pista, es hoy triple medallista olímpica y se quedó a menos de una décima de ser triple campeona.

Pajón ratificó en Tokio que tiene alas sobre la pista y que sus sueños de podio parecen no tener fin aunque ya lo haya ganado todo en el BMX mundial.

Para esta tercera medalla ‘la Reina del BMX’ contó con mucha suerte porque de no ser por la covid-19 hubiese llegado en mala forma a las justas el año pasado.

“Para los Juegos Olímpicos yo no iba a llegar al cien por cien físicamente, eso era una realidad. No iba a llegar a medias, pero sí con algunos peldaños faltantes para llegar en un nivel competitivo como quiero siempre”, expresó Pajón a Efe en 2020 al conocer el aplazamiento de las competencias por la pandemia.