Mariah Carey recibió como regalo de Navidad una demanda

En noviembre, María Salazar, ex ama de llaves de Carey, también presentó una demanda alegando que no le pagaron adecuadamente.

Mariah Carey también está luchando contra una demanda de Lianna Shakhnazaryan, una ex asistente que afirma que la ex gerente de Carey, Stella Bulochnikov, la trató de manera abusiva. Carey acusó a Shakhnazaryan de grabarla en secreto y tratar de extorsionarla con US$ 8 millones.

El abogado de Carey dijo que no podía comentar nada porque no había visto la demanda.

La demanda busca compensación por angustia emocional severa. Burgues también afirmó que no le dieron declaraciones salariales adecuadas y que no le dieron su salario total cuando fue despedida.

Burgues dice que le pagaban US$ 25 por hora para cuidar a los niños de Carey. Se vio obligada a viajar con Carey y los niños cuando la cantante salió de gira, pero dice que no le pagaron por su tiempo de viaje.

