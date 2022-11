Mariah Carey despide Halloween y da la bienvenida a la Navidad y a su ‘All I Want for Christmas Is You’: “¡Es la hora!”

Los terroríficos disfraces de los famosos, las chucherías, las fiestas, las resacas del 1 de noviembre… Ya se puede dejar todo eso atrás, no solo porque ha terminado Halloween, sino porque Mariah Carey así lo dicta.

Con el fin de octubre, termina la celebración más terrorífica del año y ya son muchos los que tienen la mirada puesta en la próxima festividad: Navidad.

No solo los grandes almacenes lo adelantan cada vez más para vender productos, también hay alguien más que lo espera con ganas, además del alcalde de Vigo. Esa es Mariah Carey, una cantante que, desde el 29 de octubre de 1994 que lanzó All I Want for Christmas Is You, se ha convertido en un símbolo más de la Navidad.

La artista continúa batiendo récords más de 25 años después y, consciente de la viralidad de su villancico y de los memes que se generan, saca partido de ello.

Por eso, otro año más, ha vuelto a publicar su ya mítico vídeo en el que aparece disfrazada de Halloween para decir adiós a esta celebración y, acto seguido, dar la bienvenida a la Navidad vestida de Papá Noel: “¡Es la hora!”.