María Valverde celebra su 33º cumpleaños en plena cuarentena pero con una lista de deseos muy especial

33 planes para un día como hoy… #YoMeQuedoEnCasa 1. Despertarme y escuchar los pájaros desde la cama. 2. Sentir la respiración de Gustavo a mi lado y sentirme la mujer más afortunada. 3. Asomarme a la ventana y respirar hondo. 4. Llamar a mis padres por videollamada y darles las gracias por darme la vida mientras lloramos y reímos. 5. Desayunar en la cama mientras ellos están allí y nosotros aquí. 6. Soplar mis primeras velas del día. Mi primer deseo. 7. Poner a Juan Luis Guerra y bailar encima de la cama. 8. Hablar con mi abuelo por teléfono y decirle lo mucho que lo quiero. 9. Mirar las nubes y ver cómo van cambiando de forma. 10. Bailar frente al espejo como mi prima Irene me enseñó. 11. Hacer unos estiramientos. 12. Ducharme con agua fría. 13. Darme un masaje en los pies. 14. Volver a llamar a mis padres para aplaudir con ellos a todo el personal médico. 15. Escuchar música. 16. Ver a mi familia y amigos por videollamada y celebrar con ellos. 17. Y volver a reír y llorar y reír y llorar. 18. Soplar mis segundas velas. Mi segundo deseo. 19. Quedarme en silencio. 20. Rezar y dar las gracias. 21. Sentir a mis antepasados conmigo. 22. Cocinar con mi amor mi tarta de cumpleaños. 23. Correr por toda la casa mientras suena Shout de The Isley Brothers. 24. Pintar con acuarelas. 25. Mirar por la ventana. 26. Volver a empezar a leer Niebla de Miguel de Unamuno. 27. Observar cómo se va haciendo de noche. 28. Cocinar mientras escuchamos boleros. 29. Hablar con nuestros amigos aquí y brindar con ellos. 30. Soplar las velas y pedir mi tercer deseo. 31. Beber un buen Gin-tonic. O dos. O tres. 32. Bailar con Gustavo hasta no poder más. 33. Reír y amar y reír y amar y reír y amar.

You May Also Like