María Teresa Campos tapa la boca a una reportera al escuchar el nombre de Edmundo

María Teresa Campos atraviesa un momento delicado en su vida personal tras la ruptura con el humorista Edmundo Bigote Arrocet a finales de noviembre. Desde entonces, la periodista ha tratado de pasar página mientras no ha dejado de ser perseguida por la prensa, que siempre que ha tenido ocasión le ha preguntado sobre su expareja.

Sin embargo, su paciencia ha llegado al límite este fin de semana, cuando una reportera del programa Viva la vida de Telecinco le ha mencionado a Edmundo Arrocet, según cuenta el programa Socialité, que ha emitido las imágenes del momento.

“Me cabreo de verdad, yo no tengo nada que ver con esa persona y no quiero que me la nombréis más“, le ha respondido María Teresa Campos, visiblemente enfadada.

“No me preguntes más, porque yo ya lo he dicho tantas veces que ya tenéis que daros cuenta de que es un tema que tenéis que cerrar ya”, ha insistido la presentadora.

Finalmente, ante la insistencia de la reportera, la periodista ha optado por taparle la boca con la mano. “Has dicho la palabra con la que yo me voy”, ha zanjado mientras se metía en un coche.