María Teresa Campos deja caer que Bigote Arrocet aún no ha se ha atrevido a hacer la mudanza

Las rupturas amorosas no siempre son sencillas, pero hay pasos que, por muy duros que sean, hay que dar. Esto es lo que, probablemente, esté pensando María Teresa Campos, quien no ha tenido problema en contar ante las cámaras de Europa Press que su exnovio Edmundo Arrocet aún no se ha atrevido a llevarse sus cosas del chalé de la presentadora en Molino de la Hoz. Así, y aunque hace ya más de un mes desde que saltó la noticia de su ruptura, el argentino todavía no se ha puesto en contacto con su ex, quien está vaciando la mansión donde han convivido hasta ahora para mudarse a un nuevo domicilio.

Camión de mudanzas

Al parecer, esta mañana un camión de mudanzas entraba en el chalé de María Teresa Campos abriendo la posibilidad de que Edmundo Arrocet, quien regresó hace unos días de su retiro londinense, se estuviese llevando sus pertenencias de casa de la presentadora. Sin embargo, cuando la prensa se ha acercado a la matriarca de las Campos en busca de información, esta no ha tenido problema en contar que el transporte no tiene nada que ver con su ex. “Son unas cosas que yo tenía y que me las he traído para la casa nueva”, ha asegurado.

Además, ha querido bromear sobre el asunto como ya hizo en exclusiva para la revista ¡Hola! hace algunas semanas, cuando aseguró que no estar con “Edmundo no significa que se acabe el mundo”. “Este tiene que traer tres contenedores”, ha dicho divertida a los medios, dejando caer que tienen tantas cosas que un solo camión no es suficiente para desalojar la vivienda –algo que no es de extrañar después de seis años de relación y muchos de convivencia–.

“Si ocurriese, os enteraríais”, ha zanjado sin perder la sonrisa. Y es que María Teresa Campos sabe que su ruptura es muy mediática y que tiene un numeroso séquito de fans que quieren estar al día de todo lo que ocurre en el corazón de la presentadora.