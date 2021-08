María Pombo se moja sobre la polémica foto de C. Tangana en el yate

“Quitando lo mucho que me gusta él, lo diferente que me parece y la frescura que aporta a la industria musical, creo que con esto, concretamente, ha caído en un ‘básico’ como muchos otros artistas de reggaeton. Un hombre en un yate y muchas mujeres a su alrededor como sinónimo de éxito. Esta foto, a mí personalmente, me da pereza “, ha manifestado.

You May Also Like