María Pombo recibe al 2020 con nuevo look

La influencer María Pombo ha decidido empezar 2020 cambiando su look y ha sorprendido a sus seguidores en Instagram con un bonito corte de pelo. La modelo visitó Tacha Beauty donde, además, el peluquero Juan Diego Teo se ha encargado de realzar este nuevo corte con un bonito peinado con ondas.

Aunque está encantada con el resultado, Pombo aún no se ha acostumbrado a su nuevo look, tal y como ha explicado en sus redes sociales. “Cada dos minutos me miro en el espejo. Para muchos os parece un simple corte de pelo, de puntas, pero para mí es mucho más. Los que me seguís desde hace mucho tiempo sabéis que para mí esto era un no rotundo en mi cabeza, pero bueno, ya era necesario porque mi pelo estaba fatal”.