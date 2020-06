María Patiño cuenta cómo está Belén Esteban tras la bronca con Jorge Javier

Asimismo, Patiño ha reconocido que “hay una gran crispación en la sociedad, y ayer lo que se vivió es lo que yo llevo viviendo desde hace un tiempo y que particularmente me ha afectado muchísimo “. Con voz entrecortada, la presentadora ha agregado: “Antes podía discutir con mis amigos de política, y últimamente no puedo discutir ni con mi familia, ni con mis amigos, ni con mis compañeros”.

En este sentido, María Patiño ha señalado a la clase política por haber dividido a la población. “ Nos han radicalizado . “Si eres crítico con el Gobierno, se supone que eres facha y te desprecian, si apoyas al Gobierno te conviertes en una persona totalitarista y dictador, y ha llegado un momento en que no nos sabemos escuchar, no somos tolerantes unos con los otros”, ha añadido.

