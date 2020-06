María Patiño asegura que Anabel Pantoja recibe hasta 20.000 euros al mes por publicar contenido en sus redes sociales

“Conozco a su community manager, conozco la empresa en la que está y conozco las marcas con las que colabora”, ha explicado presentadora de Socialité. En este sentido, la periodista ha dicho que Pantoja “es una preceptora creíble por su autenticidad, no vende lo que no es”: “Es un perfil de una chica normal, rellenita, no es la típica top model”.

You May Also Like