María del Monte recuerda cuando Mila Ximénez le pidió matrimonio

Por otro lado, entre risas ha recordado una anécdota en la que la periodista, mucho antes de ser diagnosticada con la enfermedad, le pidió matrimonio . “¡Ya hablaremos!”, le respondía ella. En este sentido, Jorge Javier Vázquez ha revelado que cuando se enfadaba con el programa solía decir: “¡Si es que yo me tendría que haber casado con Encarna y me habría retirado, no estaría aquí haciendo lo que hago!”.

Desde su muerte, han sido innumerables las personas que han querido decirle adiós públicamente, entre ellas María del Monte, que, tras conocerse que Mila había fallecido, le dedicó unas cariñosas palabras a través de sus redes sociales. “Quizás no sepáis que nos teníamos un gran cariño, respeto y admiración”, escribió la artista, recordando que fueron “muchas las veces que me ha llamado para ver cómo estaba yo, estando ella tan delicada ” y confesando que “aún conservo su último mensaje de voz” en el que la acompañaba por la muerte de uno de sus hermanos, recoge la revista Semana.

