María Castro muestra las quemaduras que ha sufrido por el sol

La actriz María Castro ha mostrado este martes a través de sus redes sociales las importantes quemaduras que el sol gaditano le ha provocado durante “un viaje express” que realizó en el día, según recoge Cadena 100.

Al parecer, la intérprete se desplazó a Cádiz el pasado sábado para atender a un compromiso profesional. Durante un rato libre, Castro recorrió la ciudad entera como una viajera más hasta llegar a la playa de La Caleta, donde decidió sentarse a comer y disfrutar de un rato a solas saboreando los típicos chicharrones y la tortilla de camarones mientras leía un libro.

La actriz ha explicado que se aplicó crema solar porque “no juego con el sol. No lo hago. Pero esta vez, él me la jugó a mí”, ha escrito explicando que se trataba de una jornada insólita para ella porque “hacía mucho, mucho, que no pisaba la playa sin cubos y palas” y que no disponía de un rato a solas.

Una de las quemaduras que María Castro mostró en sus redes sociales. INSTAGRAM MARÍA CASTRO

Sus seguidores se han inclinado porque puede que “la crema estuviera en mal estado” o que se ha debido a que “el aire y el sol del sur son bombas para la piel”. Castro piensa que podría ser por “las hormonas de la lactancia“, o a la “sensibilidad de la piel de la barriga tras lo majestuosa que se puso en el embarazo… o una suma de todo“, ha concluido.

“Vaya achicharrada me metí”, ha señalado, pensando en que “al final va a ser mejor viajar con toda la familia en pack… Andaría más cansada y seguro que no contaría con ese rato de soledad, pero igual tampoco me quemaba”, zanjaba entre risas.

Por último, quiso advertir a todos sus seguidores de “lo agresivo que está el sol”, y recordarles que utilizaran siempre protección para prevenir este tipo de situaciones. “Cuidado con el ‘solecín’… ¡que no se anda con bromas!”, les aconsejó.