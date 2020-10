Margot y Altuve, las dos caras de la moneda en el Juego 2 de SCLA

“A veces no se puede hacer mucho mejor de lo que conseguiste. Creo que no tuvimos mucha suerte esta noche”, dijo Correa, quien bateó su quinto jonrón de la postemporada del 2020 para elevar a 16 en 58 juegos el total de su carrera, solamente detrás de los 20 que logró Derek Jeter en 158 encuentros, entre los jugadores de la posición seis.

Contrario al primer encuentro, en el que Altuve bateó un jonrón para la única carrera en la derrota 2-1, los Astros sacaron muy bien el bate el lunes. Y no es solamente por qué consiguieron 10 hits, sino porque también batearon fuerte 11 bolas de out, empatando la mayor cantidad de un equipo en una final de la Liga Americana desde que Statcast comenzó a medir la velocidad de salida de los batazos en el 2015.

“No podemos devolver el tiempo y comenzar a lamentarnos sobre lo que se pudo hacer lo que no se pudo”, dijo el torpedero puertorriqueño Carlos Correa. “José es un tremendo jugador defensivo, pero esas cosas pasan. Yo tuve un error en el primer juego, pero el pitcher ponchó al próximo bateador y no tuvo consecuencias, pero hoy fue diferente”, agregó.

“Creo que el jonrón fue más satisfactorio, porque no me produjo dolor”, dijo Margot, quien fue socorrido por algunos de sus compañeros mientras intentaba regresar al campo para dirigirse a la cueva.

