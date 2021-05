Margarita del Val, preocupada por la capacidad de contagio de los vacunados: “Habrá algún susto”

“Eso sí que me preocupa, porque la gente tiene muchas ganas de quitarse mascarilla, de darse muchos abrazos, de no respetar nada cuando está con los familiares y nos va a dar algún susto “, ha alertado.

Siguiendo esa regla, continúa la viróloga, “si las personas vacunadas las consideramos seguras porque no tienen síntomas, ¿estamos también considerando seguros, porque no tienen síntomas, a los jóvenes? “, se ha preguntado.

Para Del Val, “no es cuestión de si vamos a tener qué porcentaje de personas vacunadas” de cara el verano para poder iniciar los viajes, sino determinar “ si las personas vacunadas son seguras , y yo no me atrevo a decirlo”.

Además, la viróloga ha destacado que todavía no ha habido ningún estudio diseñado claramente para detectar “cuántos se infectan y cómo de contagiosos son”. Del Val ha puesto como ejemplo el caso de las residencias de ancianos : “Hay contagios muy grandes en entornos totalmente vacunados , como las residencias de ancianos, está claro que ahí hay contagio, no está cuantificado científicamente”.

