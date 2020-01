Margaret Thatcher pasará la Navidad en el hospital

LONDRES, Inglaterra (DPA). -La exprimera ministra británica, Margaret Thatcher, tendrá que pasar la Navidad internada en el hospital tras haber sido operada de un tumor en la vejiga, según informó hoy su portavoz.”Dada su edad, no creo que salga en los próximos días”, explicó el portavoz, quien agregó que Thatcher “se encuentra animada”. La “dama de hierro”, de 87 años, fue operada hace tres días para extirparle un tumor de vejiga.Thatcher mantiene un perfil público bajo desde 2002, cuando sufrió varios pequeños derrames cerebrales y los médicos le aconsejaron no seguir dando discursos públicos.La dirigente no acudió este año a las celebraciones del 60 aniversario de reinado de Isabel II. Sin embargo, en octubre celebró su cumpleños en un restaurante londinense con su hijo, Mark. Su hija Carol ha hablado públicamente de la lucha de su madre con la demencia.

