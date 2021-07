mareos, náuseas o descenso de la presión arterial, los primeros signos de alarma

Por tanto, se puede llegar a producir un mareo y un ahogamiento que acabe con la vida de esta persona en cuestión de minutos si no se interviene rápidamente. Por esta razón, es importante no bañarse en la playa o en la piscina solos y evitar la inmersión si la comida ha sido copiosa. “Si se ha comido ligero, basta con ir aclimatando el cuerpo al agua e introducirnos de manera escalonada en la playa o piscina. Pero si la comida ha sido muy copiosa, conviene esperar antes de meterse en el agua” , advierte la doctora Sánchez.

