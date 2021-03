marea alta, remolcadores potentes, dragado de la vía…

En las tareas de liberación del Ever Given ha sido fundamental la remoción de arena . De acuerdo con la autoridad del canal, hasta este domingo se habían sacado 27.000 metros cúbicos , llegando a una profundidad de 18 metros. Así se ha logrado que la quilla, que prácticamente había quedado montada en la orilla, haya comenzado a ser liberada. La popa, que inicialmente estaba a 4 metros de la orilla, ha sido alejada hasta los 102 metros.

La Autoridad del Canal de Suez ha confirmado que los trabajos para desencallar al Ever Given , el gigante buque que cierra desde hace seis días una de las más importantes vías marítimas comerciales del mundo, están dando sus frutos y “pronto” podrá circular y desbloquear el paso.

