Marchesa resurge tras el escándalo Weinstein

Poco a poco, la firma se intenta recuperar. Ya en 2018, Cindy Crawford y Priyanka Chopra la apoyaron tras el huracán Weinstein . “Georgina es mi amiga”, dijo Chopra a la revista de moda profesional americana Women´s Wear Daily, quien añadía que “ no es su culpa, y no creo que esté bien culpar a una mujer que se ha hecho a sí misma por algo que hizo otra persona en su vida . Esa es una actitud incorrecta”.

La firma canceló su siguiente desfile. Georgina Chapman pidió el divorcio y publicó en People un comunicado. “Se me rompe el corazón por todas las mujeres que han sufrido un gran dolor a causa de estar imperdonables acciones. He decidido dejar a mi marido”, confesaba entonces.

Marchesa presentaba su colección de novias otoño-invierno 2018 cuando The New York Times publicó las acusaciones de abuso sexual contra Weinstein.

You May Also Like