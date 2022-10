Marcelo Gallardo se marcha de River Plate como el entrenador más laureado de su historia

“A lo largo de ocho años y medio, un montón de personas me acompañaron en este proceso. Quiero agradecer a mi cuerpo técnico, a la gente que trabajó conmigo y que me mantuvo con fuerzas para seguir”, sostuvo. Sus agradecimientos se extendieron a jugadores, hinchas, periodistas y a “todos” los que lo acompañaron.

“Más allá de la tristeza, tengo una paz interna que me hace estar bien conmigo mismo porque el camino recorrido, el largo camino recorrido en todos estos años, me hace sentir mucho orgullo “, indicó el entrenador más exitoso de la historia del club, con 14 títulos en ocho años y medio.

