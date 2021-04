Marcelo Bielsa, un entrenador a contracorriente

Detalles que han sumado a agrandar su leyenda y en momentos como este, con Europa y el fútbol revuelto con la propuesta a favor de un grupo de clubes millonarios de la élite para crear una selecta y excluyente Superliga, sus palabras para definir la propuesta han estado a tono con su perfil: “Los más poderosos lo son por lo que producen y por lo que convocan. Pero el resto son indispensables y lo que le da salud a la competencia es la posibilidad del desarrollo de los débiles y no el exceso de crecimiento de los fuertes”. Cerraría su opinión con: “La lógica que impera en el mundo, y el fútbol no está fuera de eso, es que los ricos sean más ricos a costa de que los débiles sean más pobres”.

Viniendo de un país como la Argentina, al extremo en sus sentimientos hacia este deporte, donde se oscila entre la adoración y el inconformismo si no se sale campeón, donde al segundo lugar se le restan méritos y solo vale el que gana (“al rival, ni el agua”, solía decir uno de sus entrenadores exitosos), reflexiones como esta de Bielsa se salen y rebosan la comprensión popular: “Los momentos de mi vida en que he mejorado tienen que ver con el fracaso. Cuando ganas, el mensaje de admiración es confuso, estimula el amor hacia uno mismo y eso deforma. Cuando pierdes, sucede lo contrario. Lo importante es la nobleza de los recursos utilizados”.

