Marcela y Delyanne les piden a las mujeres que amen su cuerpo

Marcela Barnes y Delyanne Arjona están alzando su voz y dejándole un mensaje alto y claro al resto de las mujeres, y es que se deben amarse a sí mismas, como Dios las creó, y no dejarse joder la cabeza.

La expresentadora de televisión aseguró hace algunos días que se tomó una foto y se vio gorda, pensó en editarla, pero luego recapacitó que debe amar cada una de sus libras. Ahora, subió una foto que una página considera el “cuerpo ideal”, y la Marcela de algunos años estaría de acuerdo, pero ya cambió el discurso, cambió de opinión y piensa que no lo es. “Todos los cuerpo son ideales, y es ideal el cuerpo con el que te sientas feliz y te mantenga sana. No te dejes joder la cabeza por cuerpos distintos al tuyo, debes ser bella en tu propia piel”.

En cuanto a la chef, ella tuvo una experiencia personal que la marcó y hasta la hizo cambiar su forma de vestir. “Una vez una productora de TV me dijo, creo que no deberías usar ropa sin mangas… tienes los brazos muy gruesos y eso no se ve bien. Desde ese momento me acomplejé con mi brazos y más nunca use nada sin mangas… me daba pena”.

Pero, como bien dicen por ahí, no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo aguante, así que un día se dijo… ‘es mi cuerpo, me gusta como es… y si me encantaría pesar 15 o 20 lbs menos, pero no lo logro. Así que decidí ser feliz… con o sin mangas”.

El mensaje de la chef es que decidas ser feliz con lo que eres y con lo que tienes.

Marcela lleva un mejor estilo de alimentación y gracias a eso ha aumentado algunas libras, así que aprenderá a amarlas.

“Que si puede ser mejor… uff definitivo… pero mientras, disfruta el momento”, aseguró la chef más famosa de PTY.