Marcela Barnes pide ser responsable con las redes sociales

Kim Kardashian aprendió a la mala que en las redes sociales no se comparte nada en tiempo real pues se corre grave peligro, ya que los depravados y dueños de lo ajeno también tienen perfiles.

Y ahora la panameña Marcela Barnes también se tomó un tiempo para hacer un llamado de atención para el uso correcto de esas plataformas. “No posteen nada en tiempo real; no postees cuando estás en el parque con tu hijo, no postees y des la ubicación del centro comercial en el que estás. No muestres tu casa, edificio o lugar de trabajo. No subas el uniforme de la escuela de tus hijos. Seamos responsables con el uso de las redes sociales”, recomendó.

Para Marcela compartir en redes sociales no es igual a perder privacidad, es cuidar de los tuyos, es por eso que ella no sube fotos del resto de su familia, y sus mejores amigos no salen en redes.

Marcela tiene planes de mudarse a Alemania, su segundo hogar, donde vive su futuro esposo. Está comprometida.

Agradecida estoy por todo! ¿ Cómo podría no estarlo ? Las invito a que incluso en tiempos difíciles, aprendamos a dar gracias por la gente maravillosa que tenemos en nuestras vidas.

En plena crisis del Covid-19: aprendí que en tiempos de ansiedad como estos, lo más importante es pensar en otros y ayudar a otros… Hay muchas cosas que quiero, pero por ahora puedo vivir sin ellas. Soy rica en muchas formas, soy rica en familia, amigos, salud y amor.