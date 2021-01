Marcela Barnes pide que no se dejen explotar

Marcela no solo es presentadora, también es modelo y por también aprovechó la ocasión para darle un buen consejo a todos los que aspiran a vivir de su imagen o de algún talento en Panamá. “Cobren y eduquen a las marcas. Fomenten el respeto hacia los talentos en este país. En Europa, México, Estados Unidos y Colombia, es trabajo es bien remunerado. En Panamá existe el mismo talento que en todas partes del mundo, el mismo, pero ellos cobran porque el talento se da a respetar y pone su precio. Así sea cantes, toques tambor, modeles, hagas llaveros o pintes pared. Si te llaman es porque ellos te necesitan y no saben hacerlo. Lo menos que pueden darte es dinero para que tengas una vida digna gracias a lo que tanto te ha costado aprender a hacer, y pagar por tu tiempo y dedicación a hacer de su proyecto un éxito”.

Y es que la también modelo le dejó claro a todas las marcas que saben de su existencia que si no van a invertir en los estudios de su hija, pues no la llamen para ofrecerle nada, pues la taquilla no paga la escuela ni los estudios y su tiempo vale dinero.

You May Also Like