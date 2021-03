Marcela Barnes no vende fotos ni videos triple x

“Eso no va conmigo, por lo menos por el momento, porque uno nunca dice nunca… yo no ando vendiendo ningún video ni fotos de mis partes privadas”

Anteriormente la expresentadora de televisión había confirmado a este medio que con ella no iba nada de eso de OnlyFans por el momento, así que de una salió a desmentir esa cuenta y hasta le pidió a sus seguidores que la ayudaran a reportarla. “Ayúdenme a denunciarlo, yo no ando masturbándome en ninguna plataforma”.

