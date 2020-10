Marcela Barnes no es prepago, ¿mostró a su ‘pollo’?

Marcela Barnes no se está quedando con nada adentro. La presentadora de televisión lleva días hablando claro, y en esta ocasión le dio su dosis de “ubicatex” a la usuaria en redes que la tildó de prepago, y ahora hasta mostró a su “pollo” ¿alemán?

El miércoles la chica de rizos cogió su avión y se fue para Alemania, mostró todas las medidas de seguridad en el aeropuerto, y le dio tiempo para responderle a la que literal le dijo “payasa” y que “cuando andan ‘prepaguiando’ eso sí no les da asco”.

Mire: Bad Bunny: ‘Basta ya de violencia machista. Se puede perrear y ser educado’

Bueno, fue tanta la rabia, que pese a que Marcela no es de publicar su vida privada, tiró una historia en Instagram con una secuencia de fotos, de varios años, con el que parece ser su “pollo” junto a ella y su hija. “2012, 2013, 2014, 2015, 2016… Todavía faltan más años. A mí me molesta que gente sin educación ignorantes, se refiera a todas las mujeres de los medios como ‘prepagos’. No comparto mucho mi vida privada. Pero les tengo una noticia, hay mujeres guapas, estudiadas, con valores y dos dedos de frente. Para mi hija y para mí, siempre lo mejor y solo lo mejor. Para eso estudié y para eso trabajo, para merecer lo mejor en TODOS, los aspectos... que el universo les triplíquelo que me desean”, dijo.

Prepago tu mamá que no se educó. Yo tengo tres títulos y hablo varios idiomas, bruta tú que de seguro ni español bien hablas. respétame a mí. Esta fue la respuesta de Marcela a la usuaria que le tiró su ‘hate’.