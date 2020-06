Marcela Barnes crea conciencia sobre la aceptación

Es más, confesó que antes vivía limitada por el miedo al que dirán, sobre todo porque pertenecía a un grupo de gente que compartía cierta fe religiosa. “Los escuchaba criticar con ira la vida de otros y todo lo que hacen los que no comparten sus creencias. De una forma muy extraña, al entrar a la televisión panameña empecé a ser objeto de críticas y aprendí a las malas lo que se siente ser juzgada por quienes no te conocen. Aprendí a amar, a aceptar, a perdonar y quiero enseñarle eso a mi hija. Ahora, vive en base al amor al prójimo; intenta no juzgar, así encontró paz.

