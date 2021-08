Marcel Salamín renuncia a la comisión de alto nivel conformada para renegociar contrato con Minera Panamá

En ese sentido, detalló que se argumentó que simplemente había que aplicar la ley panameña, que había que subir la regalía del 2% al 5% y que había que reconocer que el cobre no es de la nación panameña sino que es de quien lo explota. También surgió en la mesa de que hay tres estados extranjeros que, de manera directa o indirecta, tienen una participación en el paquete accionario, ya sea de la empresa madre First Quantum o de la subsidiaria Minera Panamá, algo que está prohibido por la Constitución panameña, afirmó el exembajador.

