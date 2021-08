Marcel Salamín deja comisión que renegociará contrato

Uno de los integrantes del equipo formado por el Gobierno para renegociar la concesión que mantiene la empresa Minera Panamá presentó su renuncia.Se trata de Marcel Salamín, quien dijo que hacía el anuncio, “porque creo que todavía esa mesa está en tiempo para enderezar el rumbo”.Salamín explicó, en el programa Mesa de Periodistas de TVN , que el motivo de su renuncia es que “se dejó entrever en la mesa que hay una propuesta pre-elaborada ya desde hace algún tiempo, que no fue nunca colocada sobre la mesa, sino que se habló en términos generales”. En ese sentido, detalló que se argumentó que simplemente había que aplicar la ley panameña, que había que subir la regalía del 2% al 5% y que había que reconocer que el cobre no es de la nación panameña sino que es de quien lo explota. También surgió en la mesa que hay tres Estados extranjeros que, de manera directa o indirecta, tienen una participación en el paquete accionario, ya sea de la empresa madre First Quantum o de la subsidiaria Minera Panamá, algo que está prohibido por la Constitución panameña, afirmó el exembajador.

