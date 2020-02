Marce Barnes encontró al niño que vendía gomitas por sus zapatos escolares

Después de que Mayer Mizrachi subió a un niño trabajando en la calle, vendiendo unas gomitas de menta para comprarse sus zapatos de escuela, Marcela Barnes se puso en su búsqueda y lo encontró.

La presentadora de Ají no solo encontró al infante sino que también se reunió con la tía.

Pero eso no fue todo, ella le hizo un llamado de atención a todos los famosos a que eviten subir ese tipo de contenido a sus cuentas de Instagram, solo con la intención de ganar gracia. ¡Qué bien!

Los llamo a ser conscientes

“Encontré al niño; gracias a todos. Eliminé el post porque es una falta de respeto para un menor de edad exhibirlo para sacar gracia en redes. Los llamo a ser conscientes, a no utilizar la carita de un menor para obtener números estúpidos y visualizaciones. Soy mamá, me llega ver a ese niño e imaginar que mi hija sin madre y padre presente podría estar en las calles vendiendo gomitas para tener dinero en su bolsillo. No etiqueten a la mamá o al niño, él vende un producto y no anda matando o robando, no sean pendejos”, escribió en sus historias de Instagram.

