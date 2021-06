Marc Soler, una de las víctimas de la inconsciente espectadora del Tour, llegó a meta con los dos brazos rotos

Confirmamos que @solermarc93 ha sufrido fracturas en las dos cabezas de radio y la cabeza del cúbito izquierdo tras caída en el #TDF2021. ¡Ánimo!

We sadly confirm Marc Soler has fractured both arms’ radial heads and his left ulnar head after today’s @letour. Get well soon, mate!

— Movistar Team (@Movistar_Team) June 26, 2021