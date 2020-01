Marc Ostarcevic, al borde del colapso, se plantea responder a las acusaciones de Norma Duval

El ex baloncestista, que también lucha contra el cáncer, estaría dispuesto a tirar de la manta si con sus declaraciones logra reponer sus arcas. De momento, la negativa de los medios a los que se les ha ofrecido la posibilidad no le ha sentado nada bien y, me explican, Ostarcevic está muy molesto y dolido.

Los programas de televisión y las revistas dedicadas al cuché no confían mucho en un testimonio que siempre ha prometido grandes titulares, pero que nunca ha cruzado líneas roja s. Marc es de entrevistas previas más que interesantes, pero de contención y cautela cuando se enciende el piloto rojo. Y eso que su situación financiera no atraviesa su mejor momento.

No puede más. La última entrevista de Norma Duval en el programa de Bertin Osborne en Telecinco ha hecho que Marc Ostarcevic haya puesto el grito en el cielo. El croata no está dispuesto a tolerar que, después de años de destierro mediático, su nombre vuelva a la pequeña pantalla vinculado a asuntos que, en efecto, mancillan su honor.

