Marc Márquez se disculpa con Viñales tras su polémica en la clasificación: “Era mi única oportunidad”

El piloto español de Marc Márquez lamentó los problemas por su “condición física” que sufrió en la Q2 del Gran Premio de Italia, después de seguir la rueda de Maverick Viñales en la Q1 con el enfado del gerundense, al tiempo que se acordó del accidentado Jason Dupasquier (KTM).

“Esta mañana me he sentido bastante bien y he podido rodar cómodo, pero por la tarde he empezado a tener más problemas con mi condición física. En la Q1 sabía que tenía que seguir a alguien porque era la única oportunidad que tenía para hacer algunas vueltas rápidas y no esperaba llegar a la Q2, pero la vuelta fue buena. He visto a Viñales después de la sesión, lo hemos hablado y me he disculpado”, dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

El de Cervera, que saldrá undécimo, confesó que en la Q2 le fallaron las fuerzas. “El estrés y el esfuerzo de estas vueltas significaron que no podía rodar como quería en la Q2, pero aún así ha sido un buen día en general. Sé que no podré correr la carrera como quiero, pero haremos lo que podamos”, dijo.

Además, Márquez deseó que Jason Dupasquier, en estado “muy grave” tras una caída en Moto3, se recupere. “El punto principal de hoy es que, con suerte, Jason de Moto3 esté bien, todos estamos pensando en él“, terminó.