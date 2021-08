Marc Márquez pide perdón a Jorge Martín por la caída de ambos: “Intuí mal el adelantamiento”

Marc Márquez entonó el “mea culpa” sin dudar en el accidente que protagonizó junto al también español Jorge Martín durante la primera vuelta del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP en el circuito de Silverstone.

Márquez explicó que lo primero que hizo al acabar la carrera fue ir a pedir disculpas a Jorge Martín.

“Es lo primero que he hecho cuando ha acabado la carrera de MotoGP; he ido a pedir disculpas al equipo a su taller pero él no estaba, así que he ido a buscarle a su ‘hospitality’, donde estaba comiendo y me he sentado un rato con él, le he pedido disculpas y le he dicho que ha sido completamente mi error”, explica Márquez.

“Me sabe mal, porque tanto él como yo teníamos ritmo para luchar por el podio, pero hoy ha sido así y he sido demasiado optimista en el adelantamiento ya que era la primera vuelta y no hacía falta”, reconoce el piloto de Repsol Honda.

“Es verdad que él y Quartararo venían un poco por fuera de la línea y eso me ha hecho confiar en exceso que podía adelantarle por dentro, sin pensar que no iba en la marcha correcta, que no estaba bien posicionado, y que no estábamos ni él ni yo en la trazada buena”, enumeró Márquez.

“Cuando he querido cortar gas, ya venía demasiado rápido y no he podido hacer nada, sólo pedirle disculpas pues me sabe muy mal arruinar la carrera y el fin de semana de otro piloto y de un equipo, aunque por suerte me ha pasado esto muy pocas veces en mi carrera deportiva un domingo”, recuerda Marc Márquez.

Jorge Martín agradece las disculpas pero lamenta el incidente

Por su parte, Jorge Martín agradeció las disculpas de Marc Márquez por el incidente: “Ha venido a disculparse y hemos estado hablando, me ha dicho que ha medido mal y le agradezco mucho que haya venido, me ha dicho que este año no le salen las cosas, aunque lo malo de este incidente es que también me ha llevado a mí por delante“, lamentó el “rookie” de la categoría.

“Sobre el incidente, tampoco puedo decir muchísimo pues creo que el adelantamiento lo podría haber hecho y yo iba en la línea que tocaba, pero él cuando ha ido a adelantar ha levantado un poco la moto, que hasta ahí tampoco lo llego a entender, quizá pensó que me iba a ir más largo, pero al final ha entrado y nos hemos tocado. Ya está, sin más”, narró Martín.

“Está claro que en la primera vuelta no hace falta ir así, pero al final hemos tenido un contacto antes y otro después, y en el segundo nos hemos ido al suelo, una pena, porque al final es un fin de semana buenísimo que hemos tirado a la basura, pero no deja de ser experiencia para el futuro y este año no me juego nada y no me afecta tantísimo”, explicó el piloto de Ducati.