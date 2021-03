Marc Márquez no arriesga y se pierde el inicio del Mundial de MotoGP este fin de semana en Catar

Tras la última revisión con el equipo médico, me han aconsejado no participar en las dos carreras de Qatar así que seguiremos con la recuperación para volver a competir lo antes posible! #MM93 pic.twitter.com/9oouizeSwv

“Tras la última revisión con el equipo médico, los doctores me han aconsejado que lo más prudente era no participar en el Gran Premio de Catar y continuar con el plan de recuperación que hemos seguido en las últimas semanas”, comentó el propio Marc Márquez, en declaraciones facilitadas por el equipo.

Marc Márquez no podrá tomar parte del Gran Premio de Catar, cita inaugural del Mundial de MotoGP que tendrá lugar este fin de semana, ni la cita de Doha al considerar junto al equipo médico que lo “más prudente” era no participar y seguir recuperando el húmero.

You May Also Like