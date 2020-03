Marc Harris sale de prisión después de 13 años

En el año 2000, la comisión de Prevención, Control y Erradicación de la Droga, el Narcotráfico y el Lavado de Dinero de la Asamblea presentó una denuncia contra el entonces procurador general de la Nación, José Antonio Sossa, por supuesta infracción de deberes y abuso de autoridad por no atender una asistencia judicial del estadounidense Federal Bureau of Investigation (FBI) dirigida a la hoy extinta Policía Técnica Judicial (PTJ), entonces bajo el paraguas del Ministerio Público.

