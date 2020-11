Maradona insiste en dejar el hospital: ‘Diego es muy difícil’, dice su médico Rodrigo Luque

“La recuperación es algo asombroso. Cada día estamos mejor. Están acomodados todos los parámetros. Todavía no hablamos de ningún tipo de plazo, día a día hay mejoras. Estamos hablando de Diego Maradona, no podemos proyectar absolutamente nada. Conforme a su historia, su capacidad de recuperación es excelente”, explicó.

“Se me ha criticado y se le ha criticado la atención médica a Diego . Lo que más quise siempre desde que lo conocí es brindarle la mejor atención, pero Diego es muy difícil, muy difícil, no se imagina lo que es Diego, pero en esta oportunidad había que ser o intentar, estamos intentando ser más fuerte que él”, dijo.

