Maradona es hospitalizado en Argentina

El pasado 30 de octubre Maradona cumplió 60 años. Ese día, el campeón del mundo de México 1986 asistió a la previa del partido entre el Gimnasia y Patronato en el estadio Juan Carmelo Zerillo, donde fue homenajeado. Entró en el terreno de juego entre cánticos, grabados y fuegos artificiales, y una vez comenzado el juego se retiró. “Yo el viernes no lo fui a ver. Es difícil ser Maradona. El día anterior estaba muy bien, pero no lo vi ese día”, comenta Luque, añadiendo que el Pelusa había perdido peso recientemente porque “venía entrenando y se venía alimentando bien”.

El astro argentino fue internado luego de una reunión entre él y su entorno con Luque. “Primero [Maradona] me dijo que no y después aceptó”, señala el médico. “Esta primera parte del proceso va a durar al menos una semana y luego se pasará a un centro especializado”, informó al respecto el periodista Daniel Arcucci, señalando que “no es una emergencia, pero no se podía esperar más”.

